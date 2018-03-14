مطار أسوان ينفذ تجربة طوارئ بسقوط طائرة في بحيرة ناصر- صور

كتب- طه عبيد:

نفذ مطار أسوان الدولي، اليوم الأربعاء، تجربة طوارئ متسعة النطاق، تشمل إنقاذ طائرة سقطت في بحيرة ناصر أثناء الهبوط، وتعد هذه التجربة فريدة من نوعها، حيث تم تنفيذها ضمن تجارب الطوارئ في المطارات المصرية تنفيذا لتعليمات منظمة الطيران الدولية "الايكاو"، ولتوسيع نطاق تفعيل الإجراءات الاحترازية للتصدى لأى حدث طارئ يشهده المطار.

وينص سيناريو التجربة على سقوط طائرة فى بحيرة ناصر، وعدد ركابها بالطاقم (101) نتيجة فقد فى المحركين الخاصة بالطائرة، ما يستلزم الهبوط الاضطرارى، وقد أدى ذلك إلى اختفاء الطائرة من على شاشه الردار، وتم تفعيل مخطط سريان البلاغ من قبل إدارة المطار، بإبلاغ الجهات الداخلية والخارجية المعنية بالتوازى، وتم تأكيد البلاغ من غرفة عمليات محافظة أسوان بسقوط طائرة بجوار منطقة المفرخات السمكية فى بحيرة ناصر، وتم التعامل مع الحدث من خلال الجهات المعنية بإعلان حالة الطوارئ، والدفع بجميع المعدات الخاصة لعملية الإنقاذ لموقع الحدث، وتعامل كل جهة في اختصاصها للسيطرة على الحدث وإنقاذ الارواح، وبعد الانتهاء من إجراءات الإخلاء تم التحفظ على الطائرة بواسطة الجهات المعنية واحتواء الازمة.​