الاثنين المقبل.. "التعليم العالي" تطلق مؤتمر "طاقات المصريين"

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء فاعليات المؤتمر القومي الأول للبحث العلمي تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين" والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 19-20 مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، يشارك في رعاية وحضور المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من السادة الوزراء، وممثلي علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

وتابعت الوزارة، من جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف المؤتمر إلى مراجعة أولويات البحث العلمي في إطار الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والمساهمة في حل المشاكل الملحة والضاغطة، وخدمة أهداف التنمية، وبخاصة المشروعات القومية العملاقة.

وتابع عبدالغفار، كما يهدف المؤتمر لتنمية أواصر الشراكة بين مؤسسات البحث العلمي (الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والوصول إلى أفضل الآليات لتطوير البنية التحتية والمؤسسية والقدرات البحثية الوطنية، فضلاً عن التأكيد على دعم الدولة للبحث العلمي وتثمين دور العلم والعلماء في بناء مصر الجديدة.

وأشارت الوزارة، إلى إنه من المقرر أن يقام على هامش المؤتمر معرض حول استعراض مخرجات البحث العلمي التطبيقية، ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية على المستويين المحلي والدولي في مجالات الطاقة والمياه، والصحة والدواء، والزراعة والغذاء، والبيئة والتغيرات المناخية، والعلوم البينية والتكنولوجيات، وسياسات وأخلاقيات البحث العلمي، والدراسات المستقبلية والاستشرافية.​