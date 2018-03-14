بأرقام العمارات.. خريطة تسليم وحدات "دار مصر " في 4 مدن جديدة

​كتب— محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمدتمعات العمرانية، تسليم الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في وحدات "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمدن العبور والسادات والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر.

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز يبدأ تسليم دفعة جديدة من وحدات در مصر بمنطقة القرنفل يوم 25 مارس الجاري.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدد الوحدات الذي سيتم تسليمها تصل إلى 240 وحدة للفائزين بها، لافتًا إلى تسليم 10 عمارات بمنطقة القرنفل (كود رقم 111)، بأرقام 72 – 73 – 78 – 85 – 86 – 93 – 94 – 101 – 102 – 103".

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تجهيز 4 عمارات بواقع 96 وحدة كود 111 موقع 1، جاهزين للتسليم ضمن بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وتابع: "العمارات الجاهزة للتسليم جاءت بأرقام، (46 – 47 – 48 – 49)، لافتًا إلى أنه تم تحرير محاضر تسلم الوحدات، وهى جاهزة للتسليم، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور، لتحديد موعد بدء تسليمها للفائزين".

ويستمر جهاز مدينة السادات، في تسليم 360 وحدة سكنية بواقع 15عمارة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمنطقة السكنية الـ17 بالمدينة، للفائزين بها.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: إن تسليم الوحدات بدأ الأسبوع الجاري ويستمر حتى يوم 29 مارس الجاري، لأرقام العمارات التالية ( 1- 2- 3- 4- 7- 8- 6 – 11 – 13 – 14 – 15 - 5 – 9 – 12 - 10.

وقال المهندس صلاح علي متولي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم البدء في تسليم 408 وحدات سكنية (17 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.

وأوضح، تسليم الوحدات ضمن أرقام العمارات التالية (16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24 – 25 – 28 – 29 – 35 – 36 – 34 – 33 – 32 – 31 – 37 – 38).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، فهي واحدة في كل المدن، فيتوجب على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان بفرع المدينة الموحود بها وحدته، لسداد كل المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

ويتوجه بعد ذلك لمقر جهاز المدينة (مكتب خدمة العاملين بالخارج) لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، بجانب صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة، بالإضافة إلى صورة إيصال سداد آخر قسط.