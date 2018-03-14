"القومي للمرأة" يشكر السيسي لاستقباله المتبرعتين لحساب تنمية سيناء

كتب- السيد الحراني:

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستقباله كل من سيدات محمد إسماعيل عامر، وفتحية محمد إسماعيل السيد، اللتين تبرعتا لصندوق تحيا مصر "حساب تنمية سيناء".

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، اليوم الأربعاء، عن فخرها وتقديرها للافتة الإنسانية لرئيس الجمهورية، التي تعبر وتعكس مدى تقديره للمرأة المصرية، التي لا تخفى على أحد، ويعلنها الرئيس في جميع المناسبات، مؤكدة أن المرأة المصرية حاليا تعيش أزهى عصورها في ظل وجود قيادة سياسية داعمة للمرأة ومؤمنة بمكانتها ودورها.

كما أشادت رئيسة المجلس بموقف كل من سيدات محمد إسماعيل عامر، وفتحية محمد إسماعيل السيد، مؤكدة أن هذه هي المرأة المصرية التي لا تتوانى لحظة في الوقوف بجانب الوطن، فالمرأة التي تقدم أبناءها طواعية لأجل مصر، لن تبخل بالتبرع المادي من أجل إعمار أرض سيناء الغالية.