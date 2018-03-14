السبت.. "كلنا معاك" تنظم مؤتمرًا لدعم السيسي بالقلعة

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب محمد ماهر، منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالقاهرة، إن الحملة ستنظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المُقبلة، مساء السبت المُقبل، بمنطقة القلعة.

وأضاف ماهر في تصريح لمصراوي أن المؤتمر سيحضره عددًا من نواب المجلس والشخصيات العامة والفنانين.

وأكد ماهر أن الحملة مستمرة في تنظيم عدد من الفعاليات بالقاهرة الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى موعد التصويت.