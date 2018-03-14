الأحد.. "معلمون خلف الرئيس" تنظم مؤتمرًا لدعم السيسي

القاهرة- مصراوي:

تنظم نقابة المعلمين، الأحد المقبل، مؤتمرًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت عنوان "معلمون خلف الرئيس".

وقالت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع حضور 5 آلاف معلم و20 عضوًا من مجلس النواب، على رأسهم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم المجلس وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجميع قيادات التعليم بالجيزة ومعظم القيادات بالوزارة وممثلون لأولياء الأمور، فضلا عن حضور طلاب من مختلف المراحل بالإضافة إلى شخصيات عامة وحزبية وشعبية.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في الخامسة مساءً بنادي المعلمين بالجيزة.