خاص| أبرزهم شومان وعفيفي والأمير.. 6 أعضاء جدد بمجمع البحوث الإسلامية

كتب – محمود مصطفى:

اختار مجمع البحوث الإسلامية، 6 أعضاء جدد عن طريق الاقتراع السري، في الاجتماع الذي عقد بالمشيخة، أول أمس الاثنين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ومجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، وتختص بدراسة كل ما يتصل بهذه البحوث، ويعمل على تجديد الثقافة الإسلامية، وتجريدها من الفضول والشوائب، وأثار التعصب السياسي والمذهب.

وعلم مصراوي من مصادر مطلعة بالمشيخة، أن الدكتور أحمد الطيب، طالب أعضاء المجمع بعدم الانصراف، بعد انتهاء الاجتماع، للتصويت على اختيار أعضاء جدد، عقب إصدار بيان التوقيت الشرعي الصحيح لصلاة الفجر في مصر، أول أمس الاثنين.

ويتألف مجمع البحوث من 50 عضوا من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، بينهم 20 عضوا من دول عربية.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الاعضاء الجدد هم: الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، منسق بيت العائلة المصرية".

كما شملت الأعضاء: الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإٍسكندرية، والدكتور جمال أبو السرور رئيس المركز الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، ليرتفع بذلك عدد الأعضاء إلى 30.

يُعين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر، ويتم اختيار الأعضاء الجدد بناءً على الاقتراع السري.

ويشترط في عضو مجمع البحوث الإسلامية، ألا يقل سنه عن 40 عاما، وأن يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره، وأن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر، أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا المهتمة بالدراسات الإسلامية، وله إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.