الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و700 ميجاوات

القاهرة - أ ش أ:

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء، يبلغ 24 ألفا و600 ميجاوات مقابل نفس الحمل أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16 ألفا و 850 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.كما شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.

وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت رسميا شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) عن بدء تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا بعد الانتهاء من الربط الفني والتقني الكامل مع كافة شركات توزيع الكهرباء لإتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير الحكومية للمواطن المصري، وهو ما يتيح خدمات دفع الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع لـ 30 مليون مشترك (حوالي 25 مليون مشترك فواتير بنسبة 85% و5 ملايين مشترك بعدادات مسبقة الدفع بنسبة 15%) من خلال التعاون مع البريد المصري (4000 مكتب بريد) وخدمات خالص من أي فاينانس وشركات التحصيل التي يتم تسوية متحصلاتها على حسابتها في البنوك المصرية، وهي مصاري، وبي، وأمان، وسداد، وممكن، وتمام.

كما تتاح الخدمة من خلال قنوات 34 بنكا مصريا وكذلك أية شركات تحصيل ترغب في الانضمام للشبكة المالية للحكومة المصرية.