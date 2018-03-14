وزارة الإسكان تواصل تسليم شهادات "أمان" للعمالة المؤقتة والموسمية

كتب- محمد عبدالناصر

تواصل جهات وزارة الإسكان المختلفة، لليوم الثالث على التوالي تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية، وكل الفئات غير المؤمن عليها، من خلال إصدار شهادات "أمان"، حيث يتم تسليم الشهادات للعمالة بمختلف قطاعات الوزارة.

صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، في بيان، اليوم الأربعاء، موضحة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أودعت مبلغ 8.5 مليون جنيه، بالبنك الزراعي المصري؛ لإصدار شهادات "أمان" فئة 2500 جنيه، للتأمين على3400 عامل بالشركة، كما أودعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، مبلغ 7.5 مليون جنيه، ببنك مصر، لإصدار شهادات "أمان" فئة 2500 جنيه، للتأمين على 3 آلاف عامل بالشركة.

وأضافت وكيل أول وزارة الإسكان، أنه حتى الآن أُصدرت شهادات "أمان" لأكثر من 350 عاملا بعدد من الشركات العاملة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وأن مسئولي البنوك مستمرون في تسليم الشهادات للمستحقين، وطبقًا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تسدد جهات الوزارة قيمة الشهادات مجمعة للبنوك، على أن تُخصم القيمة لاحقًا من مستخلصات المقاولين.

​