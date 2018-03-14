"الجندي" يهنيء محافظي بني سويف والفيوم والمنيا وجنوب سيناء بالعيد القومي

كتب- السيد الحراني:

وجه اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية برقيات تهنئة إلى محافظي بني سويف والفيوم والمنيا وجنوب سيناء بمناسبة الأعياد القومية للمحافظات الأربع، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للمحافظات ولشعبها الكريم.

جدير بالذكر أن محافظتي الفيوم وبني سويف تحتفلان بالعيد القومي لهما يوم 15 مارس من كل عام، وتحتفل محافظة المنيا بالعيد القومي لها يوم 18 مارس، وتحتفل محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي لها يوم 19 مارس.