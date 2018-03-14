طلب إحاطة في "النواب" بشأن الصرف الصحي لمدرسة "صفية زغلول"

كتب- أحمد علي:

قدم المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، طلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة توصيل الصرف الصحي لمدرسة صفية زغلول بالمعتمدية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية وربطها بالصرف العمومي المار بالمنطقة.

وأضاف والي، أن المدرسة لا يوجد بها صرف صحي وتعتمد على خزانات غير آدمية، تطفح منها مياه الصرف بصفة مستمرة وتؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض التي تؤثر على صحة الطلاب والمدرسين وتنعكس على العملية التعليمية، الأمر الذي أدى إلى استغاثة أولياء الأمور من هذه المشكلة حرصًا على صحة أبنائهم.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وعمل المقايسات المطلوبة لربط المدرسة بالصرف العمومي للمنطقة.