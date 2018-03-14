تعيين "إسماعيل سراج الدين" مستشارا للطيب للإشراف على المكتبة الجديدة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تعيين الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية، مستشارا له للإشراف على مكتبة الأزهر الجديدة.

وتولى الدكتور إسماعيل سراج الدين، إدارة مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحتها في عام 2002 وحتى مايو 2017، كما عمل نائبا لرئيس البنك الدولي، ولديه أكثر من 45 كتابا في مختلف مجالات الثقافة والتنمية.

ويجري تشييد مكتبة الأزهر الجديدة على مساحة 14 ألف متر مربع بالقرب من مدينة البعوث، وذلك وفق أحدث الأساليب العالمية وبتقنيات عالية بما يسهم فى ربط الأزهر الشريف إلكترونيًّا بالعالم، وتوفير أحدث المراجع العلمية لرواد المكتبة والمشتركين في أنظمتها الإلكترونية، فضلا عن ترميم وترقيم نفائس المخطوطات الموجودة في مكتبة الأزهر الحالية.