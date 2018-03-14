شيخ الأزهر يبدأ جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانيا

كتب - محمود مصطفى:

يغادر صباح اليوم الأربعاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مصر في جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانيا، ويلتقي مع كبار المسئولين في البلدين، ويشارك في عدد من الفعاليات المهمة.

ويعقد الإمام الأكبر خلال زيارته إلى البرتغال لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، ويلقي كلمة في الاحتفال الذي يعقد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة، بحضور رئيس البرتغال والأمين العام للأمم المتحدة.

وتقيم الجامعة الكاثوليكية، أكبر جامعات البرتغال، احتفالا للترحيب بفضيلة الإمام الأكبر، حيث سيلقي فضيلته كلمة بهذه المناسبة.

وعقب زيارته للبرتغال، يتوجه شيخ الأزهر إلى موريتانيا، للمشاركة في حلقة نقاشية مفتوحة مع كبار علماء الدين في موريتانيا حول التصدي لظاهرة العنف والتطرف، ويلتقي مع الرئيس الموريتاني ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وكبار العلماء ورجال الدولة.

ويشهد الطيب، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الأزهر وعدد من المؤسسات العلمية في موريتانيا.