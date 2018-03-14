حل الرئيس لمشكلات الصحة.. وهجوم موكب رئيس الوزراء الفلسطينى ..أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وعددا من قضايا الشأنين المحلي والعربي .

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بحل مشكلات قطاع الصحة، وأن يكون تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بداية لإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل كامل، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، على أساس علمي وفقا للمعايير العالمية.

ووجه الرئيس السيسي، خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بأن تشكل المنظومة الجديدة آليات التقييم والمتابعة الدورية لجودة الخدمات، لضمان استدامتها.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن وزير الصحة استعرض آخر مستجدات إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، خاصة الاستعدادات لبدء تطبيقها ببورسعيد، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل".

وتحت عنوان "الرئيس يوجه التحية والتقدير للمرأة المصرية على دورها الوطني"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التحية والتقدير للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس كلا من سيدات محمد إسماعيل عامر، وفتحية محمد إسماعيل، واللتين قامتا بالتبرع لصندوق تحيا مصر "حساب تنمية سيناء".

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن "الرئيس السيسي قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية للتعبير لهما عن خالص تقديره لموقفيهما الوطني المقدر، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنباً إلي جنب مع عملية "سيناء 2018" للمواجهة الشاملة للإرهاب".

وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس السيسي، وتحت عنوان "الرئيس يستعرض العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة مع رئيس الوزراء الأردني" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على مواصلة العمل على تطوير التعاون المشترك مع الأردن، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس د.هاني الملقي رئيس وزراء الأردن ووزير الدفاع، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب الأردني الدكتور جعفر حسان نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الدولة للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد المومني وزير الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، بالإضافة إلى السفير الأردني بالقاهرة علي حمدان العايد.

وأشار الرئيس السيسي إلى خصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين، لاسيما في ظل الظروف والتحديات التي تواجه المنطقة، والتي تعزز من أهمية مواصلة التنسيق المكثف بين الجانبين على كافة المستويات.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الكبيرة المتواجدة هناك.

ونقلت "الأخبار" عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن رئيس الوزراء الأردني نقل للرئيس السيسي تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وأكد رئيس الوزراء الأردنى قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين وحرص الأردن على تعزيزها في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الملك عبد الله الثاني، وأعرب عن تقديره لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابتة، وذكر راضي أن اللقاء شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعربا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين.

كما استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، د.هاني فوزي الملقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأردني بالقاهرة.

وأكد القائد العام، خلال اللقاء، عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلاقات التعاون الثنائية الوثيقة على مختلف الأصعدة لمواجهة التحديات.

من ناحية أخرى، اتفقت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع يعرب القضاة وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني على إنشاء مجلس تنسيقي مصري أردني يضم مجموعة من المستثمرين في كافة المجالات مثل الصناعة والزراعة والخدمات، وعقد منتدى للاستثمار في الأردن تنفيذا لتوصيات الدورة السابقة للجنة العليا بين البلدين بحيث يضم المنتدى رجال أعمال ومستثمرين من مصر والأردن لعرض فرص الاستثمار بين البلدين.

وتحت عنوان "رسالة من السيسي للرئيس الكيني سلمها شكري"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكري سلم أمس الرئيس الكيني أوهورو كينياتا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على رغبة مصر في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكينيا في كافة المجالات، ومعربا عن خالص التهاني لإعادة انتخاب الرئيس الكيني.

وأعرب الرئيس الكيني عن خالص تقديره للدعم الذي قدمه الرئيس السيسي لكينيا خلال فترة الأزمة السياسية التي مرت بها مؤخرا، مشيرا إلى الاتصالات الدورية التي تلقاها من شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وما لمسه من حرص شخصي لدى الرئيس على استقرار ورخاء كينيا وشعبها كان محل تقدير شخصي منه ومن الشعب الكيني بأكمله.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله "إن الوزير شكري جدد الدعوة الموجهة إلى الرئيس كينياتا من الرئيس لزيارة مصر، وكذا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين بالقاهرة في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، فضلا عن الأوضاع في القارة الأفريقية.

وذكرت صحيفة "الأهرام"، في صفحتها الأولى تحت عنوان "انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بعد غد"، أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أكد أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت غرفة عمليات لمتابعة اقتراع المصريين في الخارج دقيقة بدقيقة.

وأضاف لاشين أن فترة الصمت الدعائي الأولى ستبدأ اليوم وغدا للمصريين بالخارج، ويحق لكل مصري في الخارج الإدلاء بصوته في الانتخابات في أي دولة يوجد بها، مادام مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ومعه بطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية الصلاحية أو جواز السفر، موضحا أنه لو كان الناخب مقيما في دولة بعينها وسافر أيام الانتخابات إلى دولة أخرى فإنه يحق له التصويت في تلك الدولة.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "أعلى معدل لإنتاج الغاز بدلتا النيل منذ 50 عاما"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن قطاع البترول حقق أعلى معدل إنتاج للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، منذ اكتشافه بها قبل 50 عاما، حيث تمت إضافة 90 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و720 برميل متكثفات يوميا، من البئر التنموية "نيدوكو غرب -7" بحقل نورس، إلى خريطة الإنتاج ليصل عدد الآبار المنتجة بالحقل إلى 13 بئرا بمعدلات إنتاج 1150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وفي الشأن الفلسطيني، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله نجا ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني اللواء ماجد فرج من هجوم استهدف موكبهما، بعد دخولهما عبر معبر حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت وكالة "معا" الفلسطينية أن مُستهدفي الموكب فجروا 3 سيارات مفخخة، ثم أطلقوا النار باتجاه الموكب واشتبكوا مع الحراس، مما أسفر عن إصابة سبعة حراس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني مشارك في الوفد قوله إن الحمد الله وفرج لم يصبا بجروح.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الحمد الله قطع زيارته إلى غزة دون أن يلتقي أي مسئول من حماس، وعاد إلى الضفة الغربية، مضيفة أنه فور وصول الحمد الله وفرج إلى رام الله جرى لهما استقبال شعبي حاشد.

وكشف الحمد لله، خلال مخاطبته جمهور المحتشدين، أنه أبلغ أثناء عودته أن عملية الهجوم معد لها مسبقا ومرتبة جيدا.

وأضافت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع زيارته للأردن وعاد إلى رام الله لمتابعة تداعيات الهجوم.

من جانبها، أدانت حركة "حماس"، في بيان، الانفجار، وأوضحت"أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة".

وأوضحت الحركة، في بيان، أنها تستهجن الاتهامات الجاهزة من الرئاسة الفلسطينية للحركة.