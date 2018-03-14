الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم

(مصراوي)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافيء على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

وسط الدلتا 17 27

الإسكندرية 13 22

بلطيم 15 22

مطروح 13 22

السلوم 11 24

سيوة 13 28

بورسعيد 16 23

دمياط 16 23

العريش 09 24

رفح 10 23

الإسماعيلية 18 28

السويس 16 28

رأس سدر 15 27

نخل 08 27

نويبع 17 29

طابا 14 27

كاترين 09 26

الطور 16 27

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 17 29

مرسى علم 15 28

الفيوم 14 28

بنى سويف 15 28

المنيا 12 28

أسيوط 13 30

سوهاج 13 31

قنا 13 31

الأقصر 15 32

أسوان 17 33

أبوسمبل 16 30

الوادى الجديد 11 30

شلاتين 16 30

ابو رماد 17 29

راس حدربة 18 28

حلايب 18 28