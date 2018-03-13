وزير الكهرباء لمصراوي: التأمين على ١٥٠ ألف عامل بشهادات "أمان"

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ستقوم بالتأمين على ١٥٠ ألف عامل من خلال شهادات "أمان" التي طرحتها البنوك المصرية مؤخرا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأمين على العمالة المؤقتة.

وأعلن وزير الكهرباء، تدشين أول محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بمجمع بنبان الشمسي في أسوان، والتي تعد الأكبر على مستوى العالم بقدرات إجمالية تبلغ 1600 ميجاوات، وذلك تمهيدا للافتتاح الرئاسي للمشروع.

ووعد "شاكر" أهالي "بنبان" بإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالمدينة لكي تصبح أفضل شبكة على مستوى محافظة أسوان، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مباشرة للمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، طالبه بتنفيذ ذلك، بناءً على طلب أهالي المدينة بتقوية شبكة الكهرباء بالمدينة.

بدوره، أكد المهندس رأفت شمعة أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء رصدت ٨٥ مليون جنيه لتجديد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بالمدينة.

وأوضح وزير الكهرباء خلال تدشين المحطة الأولى بمجمع بنبان، أنه بدأ العمل في المشروع عام 2015، وفقاً للقرار الجمهورى رقم 274 لسنة 2014، منوها أن تبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية نحو 3,4 مليار يورو.

وتشمل منشآت المشروع 4 محطات محولات رئيسية لنقل الكهرباء، بإجمالي قدرات 1600ميجا وات من خلال 32 محطة شمسية فرعية ستنتج 50 ميجا وات من كل محطة.

ويقام المشروع على مساحة 8843,3 فدان على الطريق الصحراوى "أسوان – القاهرة" بقرية بنبان.