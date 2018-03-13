"دعم مصر" يستمع لأراء المتخصصين في قانون البناء الموحد

كتبت - مروة شوقي:

اجتمع اليوم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بحضور المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة الإسكان والهيئة العمرانية وبعض رجال الأعمال والمعنيين بملف قانون البناء الموحد من مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض اللقاء وجهات النظر حول أسباب مشكلة العشوائيات وتصاعد مخالفات البناء وطرق حلها، وأوضح المهندس معتز محمود أن اللقاء يأتي ضمن الحوار المجتمعي الذي يعقده أعضاء ائتلاف دعم مصر للتعرف على جميع الآراء حول قانون البناء المزمع إصداره الفترة المقبلة، وذلك ترسيخًا لمبدأ المشاركة مع الجهات ذات الصِّلة والمجتمع المدني، والمتخصصين في المجال، وبالدراسة مع اللجنة ذات الاختصاص بمجلس النواب.

وأضاف أنه من المقرر في الفترة القادمة عقد لقاءات نقاشية مع وزراء "الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، الزراعة، الري، الطيران المدني"، وذلك لبحث ملف قانون البناء الموحد للخروج بقانون توافقي لكل الأطراف.