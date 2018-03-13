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اختيار رئيس جامعة الأزهر عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية

10:47 م الثلاثاء 13 مارس 2018
اختيار رئيس جامعة الأزهر عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

اختار أعضاء مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من خلال الاقتراع السري، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة عضوا بالمجمع.

وتدرج المحرصاوي في التعليم الأزهري، وعين وكيلا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم عميدا للكلية ثم صدر قرار شيخ الأزهر في ٦ مايو ٢٠١٧ بتكليفه للقيام بعمل رئيس الجامعة، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في ٥ يونيو ٢٠١٧ بتعيينه رئيسا لجامعة الأزهر لمدة 4 سنوات.

مجمع البحوث الإسلامية جامعة الأزهر أحمد الطيب

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