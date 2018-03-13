تفاصيل خطة استقبال "كأس العالم" بمصر.. الخميس المقبل

كتب - طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، تفاصيل استقبال كأس العالم، الذي يصل القاهرة صباح الخميس، في إطار الجولات الترويجية التي تنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكلَّف شريف فتحي وزير الطيران المدني، السلطات في مطار القاهرة والعلاقات العامة تحت إشراف المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة الميناء؛ اتخاذ الإجراءات لاستقبال الحدث العالمي، والتنسيق مع إدارتي الجوازات والجمارك لإنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقد مسؤولو المطار اجتماعا ضم الجهات العاملة والجمارك إضافة إلى السلطات الأمنية ومسؤولى وزارة الشباب والرياضة ممثلة في هدى أيوب رئيس الإدارات المركزية للخدمات المساعدة بالوزارة، وأحمد عفيفي مدير الترويج والإعلام بوزارة الشباب، وإيهاب الابياري مدير عام السياحة الرياضية، إضافة إلى الإعلامية سماح عمار من التليفزيون المصري؛ للتنسيق فيما بينهما لاستقبال كأس العالم.

وأشارت المصادر إلى الاتفاق على وضع الخطة النهائية لاستقبال كأس العالم ووفد الفيفا بمطار القاهرة، إضافة الى التنسيق مع وسائل الإعلام الراغبة في نقل الحدث، على أن تقوم الشركة الراعية للحدث باستخراج التصاريح اللازمة، مشيرة إلى أن التلفزيون المصري سيكون الناقل الحصري لوصول الكأس إلى مطار القاهرة من داخل المهبط فيما يحق للقنوات الأخرى نقل الحدث من الخارج.

وقالت المصادر، إن الكأس يصل الساعة 11 صباح الخميس على طائرة خاصة قادمة من كوت ديفوار، بصحبة نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة 98.

وأضافت المصادر: "هناك استقبال رسمى للكأس يتضمن حفلا فرعونيا إضافة الى تقديم النجم المصرى هانى رمزي لمراسم الاستقبال داخل المطار ، عقبها يتوجه الوفد لاستكمال باقى المراسم الترويجية للحدث".