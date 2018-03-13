"آل الشيخ" والهضبة وحماقي وهنيدي يزورون مستشفى "57357" -(صور)

السيسي يستقبل سيدتين تبرعتا لـ"تحيا مصر" من أجل تنمية سيناء - صور

القاهرة - مصراوي:

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس هيئة الرياضة السعودية، تبرعه بمليون دولار من حسابه الشخصي لمستشفى سرطان الأطفال "57357".

جاء ذلك على هامش زيارة "آل الشيخ" لمستشفى سرطان الأطفال اليوم الثلاثاء، بحضور الفنان عمرو دياب، والفنان محمد هنيدي، والفنان محمد حماقي.

والتقى "آل الشيخ" عددًا من الأطفال المرضى، وتمنى لهم الشفاء العاجل.