ضياء رشوان: حرية الرأي "مش منحة".. والدستور يكفلها للجميع

كتبت - هند الشامي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع وفق الدستور، مضيفا: "حرية الرأي مش منحة من حد ومكفولة وفق الدستور".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة للمراسلين الأجانب؛ ردا على سؤال متعلق بحرية الصحافة في مصر.

وأوضح رشوان أن تطبيق الدستور بشأن حرية الصحافة وإلغاء حبس الصحفيين لم يطبق على أرض الواقع من خلال التشريعات، وهي المهة التي نتظر أن يقوم بها مجلس النواب من خلال قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يُناقش الآن بلجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان.

وأكد رشوان أن القانون يتضمن إلغاء الحبس بقضايا النشر مثلما نص الدستور، مشددا على أنه ضد حبس الصحفيين فى قضايا النشر.

وقال: "بمقارنة أعداد الصحفيين الذين تم القبض عليها في قضايا قد تكون نشر، وأخرى جنائية، من إجمالي أعداد العاملين في المهنة الذى يقارب 60 ألف شخص، نجد الأمر بأنه ليس ظاهرة للقبض على الصحفيين فى مصر".

وتابع: "حالات القبض على الصحفيين في مصر ضئيلة ومحدودة، وليست ظاهرة كما يروج البعض والمراسلين الأجانب يدركون هذه الأوضاع، مشيرا إلى أنه لايسمح بأى إعتداء على حرية الرأى والتعبير مهما كانت التحديات.