التعليم تكشف تفاصيل واقعة إصابة طالب بـ"موس" في وجهه

كتبت-ياسمين محمد:

كشف أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل إصابة الطالب خالد نادر أبو هريرة، بموس في وجهه نتيجة اعتداء أحد زملائه عليه، بمدرسة مجمع السلام بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، الأحد الماضي.

وقال خيري إنه تم تشكيل لجنة من إدارة العمرانية التعليمية برئاسة مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، وتبين من واقع البحث والتحقيقات، أن الواقعة تمت بعد انتهاء اليوم الدراسي وخارج أسوار المدرسة.

وأضاف خيري في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه نما إلى علم المدرسة بأن هناك طالب مصاب من خلال إبلاغ أحد أولياء الأمور، وعلى الفور قام المشرف الموجود بالمدرسة بإحضار الطالب لعمل الإسعافات الأولية والذهاب به إلى مستشفى مجاور وأفاد الطبيب شفاهة بأن الإصابة سطحية.

وتابع أنه تم الاتصال بولي أمر الطالب المصاب لإبلاغه بما حدث، وتم عمل محضر للاستماع لشهادة جميع الطلاب الذين أكدوا على هذه الأقوال وكذلك المعلمين والمشرفين مؤكدين جميعًا على صحة ما ورد.

وقال خيري إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المتسبب في تلك الإصابة، وتم تطبيق القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016، وتم فصل الطالب (أسبوعان)، وفقا للائحة الانضباط المدرسي، وإحالة كافة الأوراق إلى الشئون القانونية بالإدارة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات حيال هذه الواقعة.

كما تم التواصل مع ولي أمر الطالب المصاب أكثر من مرة لكي يتم علاج الطالب بالتأمين الصحي التابع له وتحديد موعد لولي الأمر مع مدير الإدارة العامة للتأمين على الطلاب لصرف مستحقات الطالب للعلاج.