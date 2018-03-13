الجمعة.. الاجتماع الثاني لـ"عمومية الصحفيين" لاعتماد الميزانية

القاهرة - مصراوي:

دعت نقابة الصحفيين، أعضائها المقيدين في جدول المشتغلين، لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة، في العاشرة صباح الجمعة 16 مارس 2018، وذلك إعمالاً لنص المواد 33 و34 و35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ونص جدول أعمال الجمعية العمومية للنقابة على: التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2017، والتصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2017 حتى فبراير 2018، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2018، بجانب ما يستجد من أعمال.

وكانت نقابة الصحفيين، قررت الجمعة قبل الماضية، تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني البالغ 50%+1، أي ما يعادل قرابة 4200 عضو، بحيث من المقرر أن يكتمل النصاب القانوني في الانعقاد الثاني بـ25%+1.