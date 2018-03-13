ضياء رشوان يُشيد بدور "مرصد الأزهر" لمواجهة الأفكار المتطرفة

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر المشيخة، اليوم الثلاثاء، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأشاد الإمام الأكبر بالهيئة العامة للاستعلامات ودورها في إبراز صورة مصر في الخارج، ودورها في محاربة الإرهاب، مرحبًا بالتعاون بين الأزهر الشريف والهيئة في مجال تبادل المعلومات ورصد الأفكار المتطرفة على شبكة الإنترنت.

من جانبه أعرب ضياء رشوان عن تقديره للأزهر الشريف وجهود الإمام الأكبر في نشر السلام وثقافة التسامح والحوار والتعايش.

وقال إنه يتطلع إلى مزيدٍ من التعاون مع الأزهر الشريف، من خلال مرصد اللغات الأجنبية لمواجهة الإرهاب، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأشاد بما يقوم به المرصد من رصدٍ دقيقٍ لما تبثه التنظيمات المتطرفة على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بعدة لغات، والرد عليها لحماية الشباب من الانجرار للفكر الإرهابي.​