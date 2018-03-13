بالصور.. 7 آلاف عامل ينظمون مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي

(مصراوي):

نظمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة المهندس عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره قرابة 7 آلاف عامل لداعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

وردد المشاركون في المؤتمر، هتافات مختلفة تحت شعار "كلنا معاك من أجل مصر"، وذلك على موسيقى الأغنية الوطنية "قالوا إيه علينا"، لدعم القوات المسلحة.

ورفع عمال شركات الأدوية المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، مؤكدين دعمهم للرئيس فى الانتخابات المقبلة.