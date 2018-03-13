جامعة عين شمس: توقيع توأمة مع "فودان" الصينية في مجال الأورام أبريل المقبل

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن كلية الطب تثبت يومًا تلو الآخر أنها في المقدمة أمام نظرائها بدليل حصولها على 36 ساعة معتمدة Credit Hour من الاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية UEMS.

وأضاف عزت خلال افتتاح المؤتمر السنوي الـ 39 لكلية الطب جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن كلية طب عين شمس نجحت في استقطاب الأفضل لمصر، مشيرا إلى توقيع توأمة مع جامعة فودان الصينية 3 أبريل المقبل في مجال الأورام.

ولفت إلى أن مستشفى الجامعة الصينية تستقبل 3 ملايين مريض سنويًا، وتحوي 1200 سرير لقسم الأورام فقط، مؤكدًا تصنيفها في المرتبة الثانية والأولى في مجال الأورام على مستوى الصين.

وصرحت الدكتورة هبة شاهين مديرة المركز الإعلامي للجامعة، في وقت سابق أن مؤتمر كلية الطب يعد بمثابة الحدث الطبي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بعد حصول المؤتمر على الاعتماد الدولي لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، وحصل على ٣٦ ساعة معتمدة "Credit Hour " من الاتحاد الأوروبي للتخصصات الطبية "UEMS".

وأضافت أن الأبحاث المقبولة في المؤتمر ستنشر في عدد خاص من مجلة "QJM" إحدى المجلات الصادرة عن جامعة أوكسفورد "Impact Factor".