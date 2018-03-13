برلمانى يطالب بعقوبات مشددة في "جرائم المعلومات" لمواجهة الصفحات الوهمية

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجريمة الإليكترونية تنافس حاليا الجريمة الجنائية، وعدد البلاغات بشأنها يبلغ يوميا 120 بلاغًا.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الاتصالات، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة قانون جرائم تقنية المعلومات، أن هناك العديد من الصفحات الوهمية، التي تبث إعلانات وهمية، واصفا إياها بـ"السداح مداح"، وتعمل بلا ضوابط.

وأوضح أن تلك الصفحات تسببت في ارتكاب حالات قتل، كان آخرها طالب الهندسة.

وطالب بالنص على عقوبات مشددة بمشروع قانون جرائم المعلومات؛ لمواجهة تلك الصفحات وغيرها من الصفحات التي تحرض على القتل، لافتا إلى أن هناك مواقع تحت "بير السلم" تنشر الأكاذيب والشائعات وتهدد الأمن القومي للبلاد.

من جانبه عقب محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، قائلا: "الإعلانات والصفحات التي تعلن عن منتجات وهمية محلها قانون حماية المستهلك، وفيما يتعلق بالشائعات فهناك عدة مواد يغطيها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والسب والقذف مجرم بقانون العقوبات أيا كانت الوسيله المستخدمة فيه".