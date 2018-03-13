الخميس.. الحملة الرسمية تنظم مؤتمرًا لدعم السيسي في بورسعيد

كتبت-مروة شوقي:

تنظم الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بمنطقة بحر البقر بجنوب محافظة بورسعيد، الخميس المقبل، في حضور القيادات السياسية والحزبية والشعبية والشخصيات العامة بمحافظة بور سعيد.

وقال البرلماني السابق، الحسيني أبو قمر، إن أهالي بورسعيد سيردون الجميل للسيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاهتمامه بأحداث تنمية شاملة ليس في محافظة بورسعيد فقط، وإنما على مستوى جميع محافظات ومدن القناة.

ونوه الحسيني، إلى أن الرئيس يحظى بشعبية كبيرة في قلوب وعقول ابناء بور سعيد الباسلة، مضيفًا: "المشروع القومي العملاق الخاص بتنمية محور شرق بورسعيد يعد واحدا من أهم المشروعات القومية العملاقة داخل مصر والذي يعطي أولوية قصوى لتشغيل شباب بور سعيد بداخله، وأيضًا مشروع حقل ظهر".

وطالب الحسيني، جموع المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح السيسي، قائلاً: "يعد واجبا وطنيا على كل مواطن مصري من أجل اسقرار البلاد وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة".