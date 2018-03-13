البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا مشتركًا بنطاق البحر الأحمر

كتب- عمر مصطفى:

بدأت وحدات من القوات البحريتين المصرية والفرنسية تدريبًا مشتركًا يستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر؛ وذلك في إطار علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

يشارك فى التدريب عدد من الوحدات البحرية من بينها حاملة المروحيات المصرية من طراز "ميسترال"، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصورايخ، بالتعاون مع وحدات من البحرية الفرنسية ممثلة في حاملة المروحيات من طراز "ميسترال"، بالاضافة الى عدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ الفرنسية.

يتضمن التدريب تنفيذ الجانبين عددًا من الرمايات بالذخيرة الحية، والتدريب علي أعمال مقاومة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري، بهدف صقل مهارات وقدرات العناصر المشاركة، وبما يسهم فى تعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين، وصولا لأعلى معدلات الإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

قد حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أحد مراحل التدريب على متن حاملة المروحيات الفرنسية بمشاركة عناصر من الجانبين المصري والفرنسي.

يأتي هذا التدريب فى ضوء علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة لكلا البلدين اللذين تربطهما أواصر ممتدة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات.