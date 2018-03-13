طارق شوقي يبحث التعاون مع رواد الطاقة والكهرباء لتطوير التعليم الفني- صور

التعليم تنظم ماراثون للتوعية بـ"متلازمة داون" في عدة محافظات -صور

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الاجتماع التنسيقي مع كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال الكهرباء والطاقة في مصر.

وبحسب بيان صحفي الثلاثاء، حضر الاجتماع كل من: رئيس مجلس إدارة شركة السويدي المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة Elmaco المهندس بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة Petrokima المهندس سامي أمان، رئيس مجلس إدارة شركة Egytrafo المهندس عاطف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة futek الدكتور محمد هلال، مدير عام شركة 3 brothers المهندس جورج مايكل، وقيادات شركة ABB و Egymac.

وحضر من وزارة التربية والتعليم: اللواء حسان نبيل رئيس قطاع مكتب الوزير، اللواء أكرم النشاء مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، اللواء يسري عبدالله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني، والدكتور خالد الدستاوي رئيس قطاع مكتب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاجتماع جاء لفتح آفاق جديدة للتعاون لتأهيل المتخصصين اللازمين لمواكبة استثمار الدولة ف يمجال الكهرباء والطاقة.

ناقش الاجتماع، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالطاقة المتجددة والكهرباء، وأبدت الشركات استعدادها للمشاركة في منظومة التغيير، وبذل الجهد والموارد من أجل تطوير التعليم الفني، وفقًا لأحدث احتياجات سوق العمل لتأهيل الطلاب للمستوى العالمي، وتقديم نموذج عمل موحد مميز لقطاع الطاقة بمصر.