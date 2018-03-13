بالصور.. جولة موسعة لوفد أمريكي في دير القديس سمعان بالمقطم

التعليم تنظم ماراثون للتوعية بـ"متلازمة داون" في عدة محافظات -صور

كتبت- عايدة رضوان:

زار وفد أمريكي ضم ٤٠ فردًا من أبرز ‏الشخصيات ‏المؤثرة بمقاطعة "أورانج" جنوب ولاية كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء، ‏تحت ‏عنوان "حوار الأديان"، دير القديس سمعان بالمقطم، شملت كنيسة الأنبا شنودة، و‏كنيسة ‏الأنبا برام بن زرع سرياني، وكنيسة الملاك وماري وحنا، وكنيسة الأنبا بولا والأنبا ‏أنطونيوس، و‏كنيسة ماري مرقس، وكاتدرائية العذراء.‏

جاءت الجولة تنفيذًا توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي عقد برعاية ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي، وشاركت فيه ٣٠ سيدة من نابهات مصر في الخارج.

تستمر فعاليات الرحلة حتى يوم 15 مارس الجاري، وتهدف إلى توجيه رسالة للعالم ‏الخارجي، مفادها أن مصر آمنة مما يسهم في الترويج للسياحية المصرية بدول المهجر وجذب ‏الاستثمارات ‏الخارجية.‏

واستمع الوفد لشرح وافٍ من قبل المرشدين السياحيين حول تاريخ الدير، وكيفية تهيئة ‏القاعة ‏التي تتكون من مدرجات نصف دائرية والتي يقع في الجانب الأيمن منها مقصورة تضم ‏رفات ‏القديس سمعان الخراز، إلى جانب الصور المنحوتة يدويًا في الجبل. ‏

في السياق ذاته، أعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة الدير وما لمسوه من عمق حضاري ‏وتاريخي ‏كبير فيه، فضلًا عما يتمتع به من طراز معماري فريد. ‏

ويتضمن برنامج رحلة "حوار الأديان" أيضًا لقاءً مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ‏والبابا ‏تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيارة الكاتدرائية الجديدة ‏في ‏العاصمة الإدارية، ثم زيارة للأهرامات وبعض معالم مصر السياحية.‏