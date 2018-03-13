بالصور.. جولة موسعة لوفد أمريكي في دير القديس سمعان بالمقطم
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كتبت- عايدة رضوان:
زار وفد أمريكي ضم ٤٠ فردًا من أبرز الشخصيات المؤثرة بمقاطعة "أورانج" جنوب ولاية كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "حوار الأديان"، دير القديس سمعان بالمقطم، شملت كنيسة الأنبا شنودة، وكنيسة الأنبا برام بن زرع سرياني، وكنيسة الملاك وماري وحنا، وكنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، وكنيسة ماري مرقس، وكاتدرائية العذراء.
جاءت الجولة تنفيذًا توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت فيه ٣٠ سيدة من نابهات مصر في الخارج.
تستمر فعاليات الرحلة حتى يوم 15 مارس الجاري، وتهدف إلى توجيه رسالة للعالم الخارجي، مفادها أن مصر آمنة مما يسهم في الترويج للسياحية المصرية بدول المهجر وجذب الاستثمارات الخارجية.
واستمع الوفد لشرح وافٍ من قبل المرشدين السياحيين حول تاريخ الدير، وكيفية تهيئة القاعة التي تتكون من مدرجات نصف دائرية والتي يقع في الجانب الأيمن منها مقصورة تضم رفات القديس سمعان الخراز، إلى جانب الصور المنحوتة يدويًا في الجبل.
في السياق ذاته، أعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة الدير وما لمسوه من عمق حضاري وتاريخي كبير فيه، فضلًا عما يتمتع به من طراز معماري فريد.
ويتضمن برنامج رحلة "حوار الأديان" أيضًا لقاءً مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيارة الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية، ثم زيارة للأهرامات وبعض معالم مصر السياحية.
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