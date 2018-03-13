"صوتك لمصر بكرة" تواصل مؤتمراتها لتوعية المرأة بالمشاركة في الانتخابات

بالصور.. قومي المرأة يعقد مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي في الوادي

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كتب- السيد الحراني:

تواصل حملة "صوتك لمصر بكره" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة؛ لتوعية المرأة بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، جولاتها في جميع محافظات الجمهورية، وعقدت أمس 39 لقاءً، في 17 محافظة.

وحسب بيان اليوم الثلاثاء، عقد فرع المجلس بمحافظة الوادي الجديد لقاءً بمقر دار مناسبات قرية المنيرة ولقاءً آخر بمركز إعلام الداخلة وديوان عام المحافظة، كما نظم فرع المجلس بمحافظة السويس لقاءً بجمعية القلعه لتنمية المجتمع بحي الأربعين غرب، ولقاءً آخر بحي عتاقه ولقاء بجمعية القلعة.

ومن اللقاءات أيضًا، نظم فرع المجلس بمحافظة قنا لقاءً بإدارة دشنا التعليمية، ولقاء آخر بمدرسة دشنا بمركز دشنا، ومدرسة التحرير الإعدادية.

وانطلقت الحملة بمحافظة البحيره وعقد فرع المجلس بالمحافظة لقاءً بكلية الآداب جامعة دمنهور، ولقاءً بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ونظم فرع المجلس بمحافظة سوهاج لقاءً بمركز طما، ونظم فرع المجلس بمحافظة دمياط لقاء بمقر الفرع.