برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية آخر مسمار في نعش الإرهاب

كتب- محمود رمزي:

قال نبيل أبوباشا، عضو مجلس النواب عن كفر الزيات بالغربية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آخر مارس، تعد المسمار الأخير في نعش الإرهاب، مطالبا بضرورة المشاركة بكل قوة من جميع فئات الشعب المصري دعما الرئيس السيسي.

وقال "أبو باشا"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي يتابع بشدة المشهد المصري، ولا بد ألا نخذل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هناك تربصًا خارجيًا من قوى أهل الشر، لذلك لابد أن نخرج ونعلن وقوفنا بجانب الرئيس السيسي والدولة المصرية.

ودعا عضو مجلس النواب، المصريين كافة إلى مساندة الرئيس في معركته الأخيرة ضد الإرهاب، وتوعية المصريين بالإنجازات التي حدثت في رئاسة السياسي، مؤكدًا على ضرورة حشد الجماهيري خلال الأيام الثلاث للانتخابات الرئاسية.

وحث "أبوباشا"، المصريين في الخارج على مساندة مصر، والاحتشاد وبقوة أمام لجان الانتخابات أيام 16 و17 و18 من الشهر الجارى من أجل اعطاء رسالة قوي لكل المتربصين بالانتخابات الرئاسية القادمة.