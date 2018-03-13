مرشح لرئاسة "الوفد": لن أشارك في صفقات تلبي مصالح شخصية

كتبت- هند الشامي:

أصدر ياسر حسان، المرشح لمنصب رئيس حزب الوفد، بيانًا، اليوم الثلاثاء، أكد خلاله أنه لن يشارك في عقد صفقات تسلب من الهيئة الوفديه حق من حقوقها، مضيفًا: "لا نقبل أن يقدم أحدًا للوفد وعود بتبرعات تحيد بالقرار السياسي للوفد، لتلبية مصالح شخصية".

وتابع المرشح لمنصب رئيس الوفد، عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك": "ندخل الانتخابات لتجسيد وتدعيم القيم الأخلاقية، ونحترم كل المنافسين فهم زملاء أعزاء"، مشيرًا إلى أنه يقدم برنامج يدرك حجم المشكلات والتحديات التي يوجهها الوفد ويعتمد على أسلوب علمي وقانوني في وضع حلول لتلك المشكلات، حلول تضمن استقالية القرار الوفدي.

وذيل بيانه قائلا: "القرار الوفدي المعبر عن ضمير الأمة أمانة لن نفرط فيها مادام في القلب نبض".