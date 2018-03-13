مساعد رئيس "الوفد" يؤيد ترشيح ياسر حسان لرئاسة الحزب

كتبت- هند الشامي:

أعلن اللواء محمد إبراهيم، مساعد رئيس حزب الوفد، تأييده للمرشح الرئاسي الشاب لحزب الوفد ياسر حسان.

وكتب إبراهيم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "بعد مقارنات متجردة وتفكير عميق، وبوازع وطني وعقيدة وفدية خالصة وباقتناع تام، أعلن عن تأييدي ودعمي التام للشاب المثقف الواعي، ياسر حسان، صاحب الرأي والروئ الواضحة من لديه برنامج متكامل واقعي سيعيد الحزب إن شاء الله لمكانته الطبيعية رائدًا للحركة الوطنية".

وتابع: "أعرب عن احترامي وتقديري لكل المرشحين لرئاسة حزب الوفد المصري للدورة الرئاسية القادمة خلفًا للزعيم، وكبير العائلة الوفدية د.السيد البدوي"، موضحا أن له أسبابه وقناعاته الشخصية لاختيار "حسان"، على أن يُعلن عنها خلال اللقاءات المباشرة مع أعضاء وعضوات الهيئة الوفدية الكرام.

وانتقد مساعد رئيس حزب الوفد، ما تشهده انتخابات الحزب من حالة الاستقطاب الحاد والوعود بتوزيع المناصب التي تشهدها المرحلة الحالية.