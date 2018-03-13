وزير التنمية المحلية: إنهاء قانون المحليات بعد الانتخابات الرئاسية

كتب- السيد الحراني:

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن العمل في القانون المنظم لعملية انتخابات المحليات يتطلب مشاورات كثيرة ومساهمات ومشاركة من كل مؤسسات الدولة.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن تأخر خروج القانون حتى الآن؛ يعود لأنه مهم، ولا يمكن أن يخرج ويشوبه أي عوار؛ لأنه سيترتب عليه إجراء انتخابات، والمحليات في المرحلة القادمة سيعول عليها الكثير في نهضة مصر.

وأكد الوزير أن القانون سيخرج من البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية وسنشهد واحدة من أهم انتخابات المحليات في تاريخ مصر.