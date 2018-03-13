وزير الدفاع يبحث مع رئيس الوزراء الأردني الملفات الإقليمية والدولية

كتب- عمر مصطفى:

استقبل الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الدكتور هاني فوزي الملقي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين الشقيقين.

وعقد الجانبان لقاءً تناول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، وناقشا عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام- خلال اللقاء- عمق الراوبط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلاقات التعاون الثنائية الوثيقة على مختلف الأصعدة لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني، التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوفير جميع سبل التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير الاردني بالقاهرة .