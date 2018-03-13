وزير التنمية المحلية: 50% نسبة الفقر بمحافظات الصعيد

كتب- السيد الحراني:

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الجميع يشتكي من أداء الجهاز الإداري، ونحن جزء منه ولكن مع التدريب يمكن أن يتحسن، خاصة أن لدينا تجارب سابقة في ذلك.

وأضاف، في لقائه بمحرري الصحف لدى الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الفترة القادمة سيكون الاهتمام بالبشر، من خلال التدريب وتحمل المسئولية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وتابع، أن وزارة التنمية دورها منسق للعمل الحكومي من وإلى الحكومة واليوم كان محافظ مطروح له مطالب تتعلق بمحافظة مطروح وبالفعل وعدته بنقل مطالبة إلى رئيس الوزراء والاجتهاد والعمل من أجل تنفيذها.

وأضاف أن مستوى الفقر يقارب الـ28% وهذا نتيجة بحث عام 2015 عن التعبئة العامة والإحصاء، ولكن الفقر ازداد وانتشر، والتعداد الجديد الذي يجري الآن سيوضح ذلك، ولا ننسى أن محافظات الصعيد بها نسبة فقر تتخطى الـ50%، والحل ليس منحهم إعانات شهرية ولكن يجب على الجميع أن يعمل.