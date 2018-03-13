"من أجل مصر" يدعو المواطنين للاحتشاد أمام اللجان الانتخابية

كتب- محمد نصار :

طالب المستشار مراد خضر، مسئول ملف المهنيين بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالجيزة، أعضاء الجالية المصرية المقيمين في الخارج بضرورة الحشد والتصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، وعدم الالتفات إلى الدعوات التي يطلقها أعضاء التنظيم الدولي الإرهابي في الخارج بالمقاطعة، مؤكدا أن تلك الدعوات تهدف إلى النيل من عزيمة وإرادة المصريين .

وقال خضر، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أقل ما يقدمه المصريون للرئيس لرد الجميل لما حققه من إنجازات للدولة المصرية والحفاظ عليها من السقوط في براثن الإرهاب والاقتتال هو الحشد والوقوف بالملايين أمام اللجان الانتخابية ليرى العالم عظمة وبراعة المصريون وحرصهم علي ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية أبلغ رسالة يمكن أن نرسلها للعالم على استقرار الدولة المصرية وتوحدها علي قلب رجل واحد والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في إدارة شئون البلاد .

وأوضح المستشار مراد خضر، أن الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة حكمه الأولى أبهرت ليس المصريين وحدهم بل العالم أجمع خاصة في ظل الإمكانيات الاقتصادية الضعيفة التي تعاني منها الدولة، والتي ساهمت وبشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية بجانب عودة مصر مرة أخرى لاحتلال مكانتها الريادية بين الأمم .

وشدد على ضرورة المشاركة الانتخابية للمصريين في الخارج والداخل، قائلا: المشاركة الانتخابية واجب وطني على كل مصري حريص علي أمن واستقرار هذا الوطن ومستقبل أبنائه".