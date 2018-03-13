أسقف سيدني يدشن كنيسة "البابا كيرلس" بأستراليا

كتب- إسلام ضيف:

دشن الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني، كنيسة القديس البابا كيرلس السادس، بكاتدرائية العذراء مريم والشهيد مارمينا بحي بيكسلي بمدينة سيدني الأسترالية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن كنيسة الجديدة أقامت صلوات بعد التدشين شارك فيها كهنة وشعب الكنيسة.

ونوه حليم إلى تدشين مذبح للكنيسة، على اسم العذراء مريم و البابا كيرلس السادس، كذلك تدشين جميع أيقوناتها.

وذكر المتحدث باسم الكنيسة أنه يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1999، حين تم نقل كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا من الكنيسة القديمة بمنطقة سيدني إلى الكنيسة الحالية ببكسلي، كذلك تم نقل المذبح والأيقونات وكل محتويات الكنيسة القديمة إلى الجديدة.