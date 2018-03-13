وزير التعليم العالي يستقبل مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة

كتبت-داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن دور منظمة اليونسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة في مصر، ضروري، من خلال مكتبها الإقليمي بالقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة دعم التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم والابتكار، والتعليم الجامعي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التعليم العالي، مساء أمس الاثنين، الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة في كل المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، بحث الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة، منها: تنظيم مشاورة وطنية حول شِرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية في الثالث من شهر أبريل القادم بالقاهرة، بالتعاون بين مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة وأكاديمية البحث العلمي، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية والجامعات ومراكز البحوث وهيئات المجتمع المدني المختصة وخبراء في مجالات الأخلاقيات والعلوم والتكنولوجيا والقانون؛ بهدف توجيه العلوم والتكنولوجيا التوجيه الصحيح بعيدًا عن الممارسات غير الأخلاقية، وتعزيز دورها كمحرك محوري للتنمية من خلال تبني هذه الشرعة وتفعيلها مستقبلا في مصر.

وتابعت الوزارة، كما تناول اللقاء أيضًا الإعداد لورشة عمل حول أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في مجال القطاع الطبي والصحة العامة خلال الفترة من 6-9 مايو القادم، وكذا الإعداد لورشة حول دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز قدرات البرلمانيين العرب خلال الفترة من 26 -27 يونيو القادم بالقاهرة.

وأضافت الوزارة، ومن جانبه أشاد الدكتور غيث حمدي، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة، بمستوى التعاون البناء بين منظمة اليونسكو ومصر، متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في دعم أنشطة وبرامج المنظمة خلال الفترة القادمة.