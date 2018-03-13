"صنايعية مع الرئيس": من لا يرى إنجازات السيسي "أعمى" - صور

كتب- أحمد علي:

قال اللواء أحمد أبوالعزائم، رئيس مؤسسات أبوالعزائم للتنمية وحقوق الإنسان، خلال مؤتمر حملة "صنايعية مع الرئيس" بمنطقة السيدة زينب، أمس، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحققت على الأرض بهرت الداخل والخارج "وتسد عين الشمس ويراها الكبير والصغير ومن لا يرى إنجازات سيادته التى تحققت على الأرض خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات فهو شخص أعمى لا يعرف قيمة ومعنى الوطن".

وأضاف "أبو العزائم" أنه كفى للرئيس عبدالفتاح السيسي توفير أهم نعمة منذ أن تولى المسئولية الثقيلة في ظروف صعبة وتحديات جسيمة ألا وهي نعمة "الأمن والأمان" التي فقدتها دول كثيرة حتى الآن، مؤكدًا: "وجود رئيس مخلص على رأس الدولة خلال الأربع سنوات الماضية فرق كتير جدا لصالح مصر وشعبها، وهيفرق اكتر فى المرحلة المقبلة"، وطالب ابو العزائم الصنايعية والحرفيين وكل فئات المجتمع بالنزول والمشاركة والتصويت للسيسى رجل الإنجازات.