"أمهات مصر" تدعو المعلمين لتقديم مراجعات مجانية للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أطلقت صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" عبر "فيسبوك"، مبادرة جديدة بعنوان "انقذ طالب ثانوي"، لدعوة المعلمين على مستوى مدارس الجمهورية لمساعدة طلاب الثانوية العامة من خلال المراجعات بالمجان، تزامنًا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة المنطلقة في 3 يونيو المقبل.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد لاحظ عدم قدرة عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة على الحصول الدروس الخصوصية بسبب ارتفاع أسعارها، اذا فكرة في إطلاق مبادرة يكون الهدف منها دعوة المعلمين لمنح هؤلاء الطلاب المذكّرات والمراجعات مجانًا تقديرًا لظروفهم وتسهيلًا عليهم للقضاء على التوتر والقلق الذي تسببه لهم الثانوية العامة.

وأعلنت عبير كامل استعداد الاتحاد لنشر أي مذاكرات ومراجعات تخص طلاب الثانوية العامة علي صفحة الاتحاد الرسمية عبر "فيسبوك" والتي تحمل اسم "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" ، أو عن طريق نشرها على الصفحات الأخرى الخاصة بأولياء الأمور، حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن للطلاب على مستوى الجمهورية.​