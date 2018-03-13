وزير الأوقاف: دعم أمن الدولة من صميم المقاصد والأديان

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الإمام الجديد كان يتقاضى 1160 جنيهًا بداية تعيينه، وتم رفع هذا المقابل بعد أن توليت المسئولية إلى 2749 جنيهًا، بزيادة 137% من عام 2013، وهو لم يحدث قبل ذلك، وفي أي جهة أخرى بالدولة

وأضاف خلال كلمته في اللقاء المفتوح مع طلاب جامعة الأزهر، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر كلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر، أن بدل خطبة الجمعة لأستاذ الجامعة الذي يشغل مناصب قيادية أصبح 300 جنيه، والأستاذ 250 جنيهًا، والتطبيق من أول يوليو المقبل، وتم زيادة المبلغ المخصص لفرش المساجد إلى 100 مليون جنيه.

وشدد على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتجديد الخطاب الديني، متابعا "أصدرنا كتاب الدين والدولة للرد على أن الجماعات المتطرفة التي تردد أن الدولة لا تريد الدين".

ونوه وزير الأوقاف، إلى إلغاء قسم الجمعيات بالوزارة، لأنه لم تعد هناك مساجد أهلية، وجميع المساجد تقع حاليا تحت سيطرة الوزارة.

ولفت إلى أن عدم وجود منهجية ومنظومة محكمة لخطبة الجمعة، تسبب في وجود بعض الدخلاء على المنابر.

وشدد على أن هناك فرقًا بين العمل السياسي والوطني، ولن يتم استخدام أي مسجد في الدعاية لمرشح بعينه، مشددا على أن مؤسسات الدولة يجب أن تكون على الحياد.

ولفت إلى أن كل ما يدعم أمن الدولة، هو من صميم المقاصد والأديان، مشددا على أن المشاركة الإيجابية واجب وطني، وتؤكد أن الحضارة الإسلامية متحضرة.