وزيرالنقل يلتقي رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، زيارة لمقر هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وكان في استقباله مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة.

وحسب بيان، للوزارة، اليوم الثلاثاء، أثنى مطر الطاير، في بداية اللقاء، على العلاقات الثنائية بين البلدين، ورحب بوزير النقل المصري والوفد المرافق له، فيما أعرب الدكتور هشام عرفات، عن امتنانه الشديد لوجوده في الإمارات للمشاركة في مؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط بدبي وزيارة هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وشاهد الجانبان عرضًا تقديميًا عن تطور البنية التحتية في دبي وخاصة البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات بما يتلاءم مع التطور الإقتصادي الكبير بدبي وعن التقدم الهائل في مستوى جودة الطرق وسلامة الطرق وانخفاض عدد وفيات حوادث الطرق، وكذلك تم استعراض التقدم في كافة وسائل المواصلات التي تشملها الهيئة (المترو ، السكك الحديدية، الاتوبيسات والسيارات).

واستعرض الدكتور هشام عرفات، الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق النمو في الإقتصاد المصري والتطور الهائل في شبكة الطرق المصرية ، خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي يعتبر نقلة نوعية في شبكة الطرق في مصر.

لافتا الى ان هناك خطة جاري العمل بها لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية بالاضافة الى التطور الكبير في مشروعات مترو الأنفاق والموانئ البحرية في مصر.

ثم توجه وزير النقل الى زيارة مركز التحكم الموحد التابع للهيئة وهو المركز الوحيد على مستوى العالم الذي يضم نظم التحكم والمراقبة لكافة أنظمة النقل والمواصلات حيث يراقب ويتابع كافة وسائل النقل من المترو والترام والاتوبيسات والنقل البحري وهو ما يتيح منظومة هائلة من المعلومات عن حجم وكثافة المرور بشوارع دبي واعداد وسائل المواصلات على مدار الساعة وأماكن انتشارها وحجم الطلب على النقل وأماكن الازدحام وكذلك تحليل كل ما يتعلق بوسائل النقل و التحكم في تسيير حركة المرور بيسر وسهولة عند تنظيم المؤتمرات والاحداث الهامة دبي.