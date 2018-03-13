محمد فؤاد يعلن تأييده لـ"الخولي" لرئاسة الوفد.. "الأنسب للحزب"

كتبت- هند الشامي:

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن المرشحين لرئاسة الوفد يمتلكون من المميزات والمؤهلات ما يجعل المفاضلة بينهم أمرًا شاقًا، يضع الوفديين في حيرة من أمرهم، فهم من أبناء أعرق حزب سياسي، القادر على إنجاب أمهر القيادات في العمل السياسي والعام.

وأعلن "فؤاد" في بيان اليوم الثلاثاء، تأييده للمهندس حسام الخولي، قائلًا، إنه يرى أن برنامجه هو الأوقع والأنسب لصالح حزب الوفد وأعضائه في الفترة المقبلة.

وقال "فؤاد"، إن الاختيار سيكون بعيدًا عن أي توجهات أو تأثيرات شخصية، ولكنه بناء على البرامج المقدمة من قبل المرشحين، وهذا ما بنى عليه اختياره للمرشح الأفضل من بين الأسماء المرشحة، فوجود اسم كالمستشار بهاء الدين أبو شقة السكرتير العام للحزب ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من بين المرشحين لن يكون أمرًا سهلاً أمام الأعضاء في الاختيار؛ لاعتباره أفضل قانوني في الشرق الأوسط.

ونوه "فؤاد" إلى أن العلاقة التي تربطه بالدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، وكفاءته مشهود بها من الجميع، وصغر وسنه وطموحه ورغبته في التطوير الذي يتطلبه العصر الحالي يضع مزيدا من الضغوط على كاهل الوفديين في الاختيار.

وأوضح "فؤاد" أنه طالع برنامج حسام الخولي "وفدنا"، الذي يتضمن انطلاق الحزب إلى المستقبل تنظيميا وسياسيا بمشاركة جميع أبنائه، عن طريق تطوير المؤسسة الصحفية، وتطوير جميع مقار الحزب، بجانب الاهتمام بالشباب، لأنه وقود الحزب ومحركه، ودعم الهيئة البرلمانية للحزب، والانحياز للمواطن المصري والدفاع عن حقوق المواطنين لضمان حياه كريمة.

وأضاف "فؤاد" أنه يكن للمرشحين على رئاسة الحزب كل التقدير والاحترام، والاختيار بين المرشحين أمر صعب، ولكن في النهاية لابد من أن يحسم القرار باختيار شخص واحد، يكون على درجة كبيرة من المسؤولية لرئاسة أقدم حزب ليبرالي مصري.