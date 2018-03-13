التعليم تحتفل بختام "تلبية الاحتياجات التعليمية للمصريين والسوريين"

كتبت- ياسمين محمد:

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه أقيم الليلة الماضية حفل اختتام مشروع "تلبية الاحتياجات التعليمية للطلبة المصريين والسوريين في المدارس الحكومية"، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسفارة كندا بالقاهرة الممول للمشروع.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "حضر حفل الختام جيس داتون سفير كندا، وحازم فهمي مدير هيئة (كير الدولية) في مصر ومدثر صديقي المدير القطري لهيئة (بلان إنترناشيونال إيجبت)، وهانز فيكولر مدير البرنامج والطواريء لمنظمة (الغذاء العالمي) في مصر".

وأوضحت راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي أن المشروع تم تنفيذه في 128 مدرسة بالتعليم العام والمجتمعي، واستمر على مدار ثلاثة أعوام بدءا من عام 2015 إلى عام 2018، مشيرة إلى أنه تم خلال الحفل عرض النتائج النهائية للمشروع والذي يتمثل في ثلاثة محاور هي: تحسين فرص الإتاحة للتعليم للطلبة المصريين والسوريين، والاهتمام بجودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع في مشاركة الطلبة المصريين والسوريين.

وأضافت أنه تم العمل بالبرنامج في ست مديريات تعليمية وهي:(القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، دمياط، والإسكندرية)، مؤكدة أن خطة البرنامج تتلخص في عمل الصيانات البسيطة من (صيانة الحمامات، الكهرباء، الدهانات، إصلاح الأبواب والشبابيك، وعمل تجهيزات للملاعب)، وأيضا عمل تنمية مهنية للإدارة المدرسية وللمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وقد تمت التدريبات من خلال حقائب تعليمية تم اعتمادها من الأكاديمية المهنية للمعلمين.​