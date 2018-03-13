الخميس.. بدء احتفالات ختام "الأقصر عاصمة للثقافة العربية"



الأقصر – محمد محروس :

تبدأ بعد غد الخميس الاحتفالات بختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستمر حتى 18 مارس الجاري في عدة مواقع بمدن وقرى المحافظة وأمام المواقع التاريخية والأثرية تحت إشراف وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

وتشارك وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها بأنشطة فنية وثقافية في الاحتفالات، بالتعاون مع محافظ الأقصر محمد بدر حيث تشهد مراسم الختام تسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية إلى مدينة وجدة بالمغرب في حضور محمد الأعرج وزير الثقافة المغربي وعدد من السفراء والوزراء.

تنطلق الفعاليات ظهر الخميس 15 مارس بعروض لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض وهى التذوق للفنون الشعبية ، الأقصر للفنون الشعبية ، الإسماعيلية للفنون الشعبية ، قنا للفنون الشعبية، سوهاج للفنون الشعبية ، الأقصر للآلات الشعبية ، أسوان للفنون الشعبية ، الوادي الجديد للفنون الشعبية في ساحة أبو الحجاج ، معدية الأهالي ، ميدان التجارة ، موقف الأقاليم ثم يفتتح في السابعة مساء بقصر ثقافة الأقصر معرض ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور يضم أعمال 47 مبدعا من 12 دولة عربية هي مصر ، لبنان ، سوريا ، السعودية ، تونس ، اليمن ، ليبيا ، الجزائر ، السودان ، المغرب ، البحرين يليه العرض المسرحي "سلم نفسك" لشباب الدفعة الثالثة للتمثيل والارتجال من إنتاج صندوق التنمية الثقافية وإخراج خالد جلال .

كما أعدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكي كتابين خصيصا لهذه المناسبة الأول الأقصر في عيون الصحافة المصرية من عام 1868 حتى مارس 2018 والثاني ببليوجرافيا الأقصر عاصمة الثقافة العربية ويضم عناوين الكتب والأبحاث والمراجع التي نشرت عن الأقصر بأربع لغات (العربية – الانجليزية – الفرنسية – الايطالية ).

أما اليوم الثاني للفعاليات فتواصل خلاله فرق الفنون الشعبية تقديم عروضها في ميادين وساحات المحافظة اعتبارا من الثانية عشرة ظهرا وفى الخامسة مساء تقام ندوة عن العلاقات الثقافية المصرية المغربية بمشاركة كمال عبد اللطيف ، محمد مصطفى القباج ، سعيد بن سعيد العلوي "المغرب"، والكاتب الكبير محمد سلماوي "مصر" بقاعة احتفالات احد فنادق الأقصر ويديرها الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، ثم يقدم قى الثامنة مساء بقصر ثقافة الأقصر العرض المسرحي المغربي "خريف" من إخراج أسماء هوري والحاصلة على العديد من الجوائز من أهمها الجائزة الكبرى في مهرجان المسرح العربي .

وتستمر الفعاليات لليوم الثالث علي التوالي السبت 17 مارس بعروض لفرق الفنون الشعبية في الثانية عشرة ظهرا بساحة أبو الحجاج ، معدية الأهالي ، ميدان التجارة ، موقف الأقاليم بعدها وتعقد أمسية شعرية في الخامسة مساء (في حب مصر والمغرب) بمشاركة الشعراء نبيل منصور- عزيز ازغاي- نسيمة الراوي "المغرب" مع الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازي "مصر" ويديرها الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الاعلي للثقافة وفى التاسعة مساء بساحة معبد الكرنك تشارك دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بحفل لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجى ومشاركة نجوم الأوبرا ريهام عبد الحكيم ، احمد عفت ، وليد حيدر ، مي حسن ، ياسر سليمان كما تقدم الفنانة المغربية سميرة القادري فاصل غنائي بمصاحبة مجموعتها الموسيقية.

أما فعاليات اليوم الأخير الأحد 18 مارس فتبدأ في الثانية عشرة ظهرًا بعروض لفرق الإسكندرية ، الأقصر ، الإسماعيلية ، قنا ، سوهاج ، الأقصر للآلات الشعبية ، أسوان ، الوادي الجديد بساحة أبو الحجاج ، معدية الأهالي ، ميدان التجارة ، موقف الأقاليم بعدها وفى الرابعة عصرًا ترسم عربات الحنطور مشهدا من ذاكرة السينما المصرية يتمثل في استعراض "الأقصر بلدنا" لتجوب كورنيش النيل من أمام مبنى المحافظة إلى نادي التجديف وفى الرابعة والنصف عصرًا ينطلق كرنفال للمراكب الشراعية مزينة بأعلام الدول العربية حاملة الضيوف بملابسهم التقليدية من نادي التجديف إلى ساحة معبد الكرنك التي تشهد في الثامنة مساء مراسم تسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية من وزيرة الثقافة المصرية إلى نظيرها المغربي ليحملها إلى مدينة وجدة والحفل الختامي الذي يتضمن كلمات لوزير الثقافة المصري ونظيرها المغربي ، محافظ الأقصر ورئيس منظمة الإلكسو، إضافًة إلى فقرة للمطربة المغربية سميرة القادري وفرقتها وتختتم الفعاليات في العاشرة مساءً بحفل للفنان الكبير محمد منير .