التعليم تنظم ماراثون للتوعية بـ"متلازمة داون" في عدة محافظات -صور

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كتب- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تنظم احتفاليات اليوم العالمي "لمتلازمة داون" خلال شهر مارس الجاري، في ضوء إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام – بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أن الاحتفاليات تتضمن سباقات "ماراثون جري" بجميع محافظات مصر لطلاب التربية الفكرية، وطلاب الدمج والطلاب الموهوبين من مدارس التعليم العام.

من جانبها قالت الدكتورة إنجي مشهور، مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة، إن الفعاليات تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الطلاب من متلازمة داون، وتسليط الضوء على هؤلاء الطلاب وتوعية المجتمع بقدراتهم ودمجهم ضمن نسيج الوطن.

ونوهت إلى أنه تقرر عقد "فيديو كونفرانس" من خلال الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة يوم الاثنين الموافق 19 مارس المقبل، يستهدف مديري عموم التعليم العام ومديري إدارات التربية الخاصة وموجهي الإعاقات المختلفة، ومسؤولي الدمج ومديري الإدارات التعليمية بالجمهورية.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، أنه تم تقسيم محافظات مصر إلى 6 أقاليم، وتم تحديد فترة زمنية ليتم خلالها إقامة الماراثون داخل كل محافظة بما يتناسب مع ترتيباتها الداخلية، ودعوة المحافظين ووكلاء الوزارة والقيادات الشعبية بكل محافظة، موضحة أن الفعاليات بدأت بتاريخ 11 مارس الماضي، وتستمر على مدارس الشهر.