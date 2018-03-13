رئيس هليوبوليس: بروتوكولا القوى العاملة يهدفان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمد يسري هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، إن بروتوكول السلامة الموقع بين وزارة القوى العاملة والجامعة، يرمي إلى زيادة الوعي لدى الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مجالات السلامة المختلفة، وذلك إيمانا من وزارة القوى العاملة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومي للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة أمنة .

وأشار هاشم- خلال توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارة والجامعة، بحضور رئيس مجلس الأمناء المهندس حلمي أبو العيش، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، اليوم الثلاثاء، إلى أن البروتوكول ألزم الوزارة بإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية اللازمة للطلاب لتنفيذ أعمالهم، وتقييم الأعمال المقدمة منهم، وتقديم الجوائز النقدية والعينية وشهادات التقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، فضلا عن عقد ندوات وورش عمل لنشر ثقافة السلامة للطلاب.

وأكد الدكتور هاشم، أهمية دور الجامعات في نشر الوعي بين طلابها، وتفعيل الربط بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات الاكاديمية وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن البروتوكول ألزم الجامعة بالإعلان عن المسابقات التى يتم الاتفاق عليها مع وزارة القوى العاملة بكافة الوسائل المتاحة لديها، وتجميع الأعمال المقدمة من الطلاب ومنح الوزارة نسخة منها، وتقييم ومراجعة الأعمال المقدمة من الطلاب بواسطة خبراء متخصصين بالاشتراك مع الوزارة.

وشهد توقيع البروتوكولين من جانب الوزارة ياسر سعيد مدير عام المكتب الفنى بالوزارة، وأشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة، ومن جانب الجامعة الدكتور محمد جمال الأمين العام، والمستشار محمد حجازي، والدكاترة عمر رمزي، ورشا الخولي، وماجدة إسماعيل عمداء كليات إدارة الأعمال، والهندسية والصيدلة.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال الوزارة، فى مجال العمل على تطوير وتغيير ثقافة العمل الحر لدى شباب خريجى الجامعات، فضلا عن سياسة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التى تتبناها البنوك الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى من شأنها أن توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل والحد من البطالة.